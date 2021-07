Alemania: candidato de centroderecha se disculpa por plagio

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 25 de enero de 2021, Armin Laschet, presidente del partido alemn Unin Demcrata Cristiana, habla en conferencia de prensa en la sede del partido en Berln. Laschet, candidato a suceder a Angela Merkel como canciller, ofreci disculpas el viernes 30 de julio de 2021 por no atribuir un concepto a su autor en un libro sobre inmigracin que escribi en 2009. (AP Foto/Michael Sohn, file)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)