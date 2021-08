Iowa: Juez deniega nuevo juicio en caso de alumna asesinada

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 15 de julio de 2021, Cristhian Bahena Rivera escucha durante una audiencia en el tribunal del condado Poweshiek, en Montezuma, Iowa. Bahena Rivera fue declarado culpable de matar a Mollie Tibbetts, estudiante de la Universidad de Iowa, en 2018. (Jim Slosiarek/The Gazette, Pool, archivo)

Un juez rechazó el lunes la solicitud de un hombre que ya ha sido declarado culpable para que se efectúe un nuevo juicio por el homicidio en 2018 de la estudiante Mollie Tibbetts, de la Universidad de Iowa, cuyo cadáver fue hallado en un maizal semanas después de que desapareció tras salir a correr. El fallo del juez Joel Yates despejó el camino para que proceda la emisión de la sentencia el 30 de agosto en el juicio de Cristhian Bahena Rivera, quien fue declarado culpable en mayo de homicidio en primer grado en la muerte de Tibbetts. El expeón agrícola, que ingresó a Estados Unidos sin permiso cuando era adolescente, podría ser condenado a cadena perpetua. Yates rechazó los intentos de los abogados de Bahena Rivera de implicar a otros, diciendo que gran parte de la evidencia que presentaron después de que fue declarado culpable ya la conocían antes de que se emitiera el veredicto. Para conceder la realización de un nuevo juicio, cualquier evidencia adicional tendría que ser nueva y haber sido revelada después del veredicto, escribió. Ad El juez dijo también que muchas de las acusaciones nuevas difieren de los testimonios y evidencia presentada por los propios testigos de Bahena Rivera durante el juicio. “Al revisar la evidencia y el testimonio proporcionados en el juicio, la corte halla que el veredicto no fue contrario al peso de la evidencia”, escribió Yates. Al ser interrogado por la policía, Bahena Rivera reconoció que encontró a Tibbetts mientras ella corría cerca de su pequeño poblado natal de Brooklyn, en el este de Iowa, y condujo a los investigadores al campo donde su cuerpo yacía oculto bajo tallos del maíz. Pero durante su juicio, declaró públicamente por primera vez que dos hombres enmascarados lo secuestraron a punta de pistola de su remolque, lo obligaron a conducir hasta donde Tibbetts estaba corriendo en un camino rural, la mataron, pusieron su cadáver en el maletero de su auto y lo obligaron a deshacerse del cuerpo. Dijo que no le había dicho previamente a los investigadores acerca de los dos hombres porque lo habían amenazado con matar a su exnovia y a su hija pequeña.

