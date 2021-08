Mayoría de asambleístas de NY a favor de destituir a Cuomo

Algunos manifestantes sostienen unos letreros afuera de la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exigiendo su renuncia, el mircoles 4 de agosto de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Brittainy Newman) (Brittainy Newman)

La mayoría de los miembros de la Asamblea de Nueva York está a favor de dar inicio con un proceso de destitución contra el gobernador Andrew Cuomo si no renuncia al cargo por los hallazgos de una investigación acerca de que ha acosado sexualmente a por lo menos 11 mujeres, de acuerdo con un conteo realizado el miércoles por The Associated Press. Por lo menos 82 de los 150 miembros de la Asamblea han manifestado públicamente o comentado a la AP que están de acuerdo con iniciar el proceso para destituir al gobernador demócrata, quien se encuentra en su tercer periodo, si no renuncia al cargo. Se necesita una mayoría simple de asambleístas para autorizar un juicio político. Cuomo ha negado que haya hecho alguna insinuación sexual inapropiada y ha insistido en que los hallazgos no reflejan los hechos. Pero a medida que crecía la presión política, también lo hacía la posibilidad de que se presentaran cargos penales contra Cuomo, que el año pasado llamó la atención a nivel nacional como la voz de la lucha contra el coronavirus en uno de los primeros epicentros de la enfermedad en Estados Unidos, sólo para ver su futuro político en peligro un año después. Ad Los fiscales de distrito de Manhattan, de los condados de Westchester y de Nassau, así como de la capital Albany, dijeron que pidieron los materiales de investigación de la pesquisa, efectuada bajo la supervisión de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La pesquisa de James encontró que Cuomo había violado las leyes civiles contra el acoso sexual. Sin llegar a ninguna conclusión sobre si debe ser acusado penalmente, los investigadores dejaron abierta la posibilidad de que los fiscales locales formularan cargos. Después de que James publicara su informe el martes, diversos demócratas, desde la Cámara de Representantes hasta la Casa Blanca, pidieron la dimisión de Cuomo, y el presidente Joe Biden dijo que el gobernador debería renunciar. Pero Cuomo no dio muestras de hacerles caso, diciendo que algunos de los episodios descritos en el informe nunca ocurrieron, que otros fueron malinterpretados o mal descritos y que todo el ejercicio estaba contaminado. Ad “La política y la parcialidad se entremezclan en todos los aspectos de esta situación”, declaró en una respuesta grabada en video. ___ Los periodistas de The Associated Press Jennifer Peltz en Nueva York, David Klepper en Providence, Rhode Island, y Mike Catalini en Trenton, Nueva Jersey, contribuyeron a este despacho.

