Autoridades investigan incendio de cabaña de ermitaño

En esta foto proveda por el Departamento de Bomberos de Canterbury, Nueva Hampshire, humo se alza de los restos de una cabaa habitada por David Lidstone, de 81 aos, que ha vivido durante 27 aos en los bosques de Nueva Hampshire junto al Merrimack en su cabaa, alimentada por energa solar. Las autoridades investigan el incendio. (Departamento de Bomberos de Canterbury via AP) (Canterbury Fire Department)

Los bomberos investigan un incendio que destruyó una pequeña cabaña en Nueva Hampshire en la que un ermitaño de 81 años había vivido durante casi tres décadas. David Lidstone vivía junto al río Merrimack y es conocido como “River Dave”. Fue encarcelado el 15 de julio por desacato civil y se le dijo que quedaría en libertad si aceptaba dejar la cabaña, que está en la propiedad de un hombre de Vermont que considera a Lidstone un ocupante ilegal. El incendio destruyó la cabaña el miércoles por la tarde. Los bomberos estatales dijeron que investigan el siniestro, pero dirigieron las preguntas al departamento de bomberos de Canterbury. El teniente local de bomberos Dave Nelson dijo que la pesquisa tomará varios días y que no había nueva información sobre las causas. “El incendio ocurrió ayer, (investigar) toma un tiempo”, dijo Nelson. Lidstone, oriundo de Maine, vivía en un lote de bosque a unos pocos kilómetros de la carretera Interestatal 93 al norte de Concord, la capital del estado. Le dijo al juez en una comparecencia el miércoles que no tenía intenciones de cumplir con la orden de dejar la cabaña. La mayoría de sus posesiones habían sido sacadas de la cabaña antes del incendio. Ad El estilo ermitaño de vida de Lidstone le hizo un héroe folklórico en el norte de Nueva Inglaterra y la noticia del incendio causó tristeza y expresiones de simpatía entre sus partidarios. Horace Clark, un primo de Lidstone que vive en Vermont, dijo que el incendio era algo “triste y enfermizo”.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.