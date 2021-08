Candidato del Congreso presentará demanda contra DeSantis por prohibición de mandatos de mascarillas en las escuelas públicas de Florida

BROWARD COUNTY, Fla. – El reverendo Elvin Dowling, padre de tres niños en edad escolar, que espera suceder al difunto representante estadounidense Alcee Hastings para representar al 20º Distrito Congresional de Florida, está presentando una demanda el viernes por la mañana contra el gobernador Ron DeSantis y el Estado de Florida por la orden ejecutiva del gobernador que prohíbe los mandatos de máscaras en las escuelas públicas de Florida.

Citando el Artículo 9, Sección 1 de la Constitución de la Florida que establece: “Se hará una provisión adecuada por ley para un sistema uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas que permita a los estudiantes obtener una educación de alta calidad y para el establecimiento, mantenimiento y operación de instituciones de educación superior y otros programas de educación pública que las necesidades de la gente puedan requierir”, Dowling argumenta que sus hijos serán puestos en peligro si se sigue el edicto de DeSantis y dice que las amenazas del gobernador de desfinanciar las escuelas públicas que aún requieren que los estudiantes usen máscaras y los miembros del personal someterían a sus hijos a “condiciones injustas e inferiores”.

“Como padre preocupado no sólo por mis tres hijos, sino por todos los niños de las escuelas públicas de Florida, me alarman las crecientes tasas de infecciones por COVID-19 en nuestro estado, mientras que nuestro gobernador se endeñe los dedos, habla mas de la cuenta y no escucha a la ciencia”. Dowling dijo en una declaración el viernes. “La necesidad de máscaras en la escuela protegerá a nuestros niños. No se podrá hacer favor con intereses políticos estrechos”.

Dowling está siendo representado por el abogado de derechos civiles y ex representante del estado de Florida, el rabino Barry Silver.

Anteriormente, presentó una demanda federal contra el gobernador en abril, argumentando que DeSantis violó los derechos de enmienda 1ª, 14ª y 15ª de casi 800,000 residentes de Palm Beach y del Condado Broward al no llamar a una elección para llenar el escaño del Congreso desocupado por Hastings, quien murió el 6 de abril.