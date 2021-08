CNN despide a empleados por ir a oficina sin estar vacunados

ARCHIVO - En esta fotografa del 17 de enero de 2001 se muestran a unas personas que ingresan al CNN Center, la sede de la compaa, en el centro de Atlanta. (AP Foto/Ric Feld, Archivo) (AP2001)

NEW YORK – CNN despidió a tres empleados que violaron la política de la compañía al presentarse a trabajar en las oficinas sin estar vacunados contra el COVID-19. Jeff Zucker, director de CNN, informó al personal sobre los despidos en un memorándum enviado el jueves, en el que les recordó que la vacunación es obligatoria si acuden a las oficinas o si van a trabajo de campo donde estén en contacto con otros empleados. “Permítanme ser claro: tenemos una política de cero tolerancia con esto”, escribió Zucker, presidente de noticias y deportes para WarnerMedia. El memorándum fue obtenido por The Associated Press luego de que su contenido fue publicado en Twitter por el reportero de CNN Oliver Darcy. La cadena no ofreció detalles sobre el despido, o el lugar de trabajo de los empleados. La mayoría de las oficinas de CNN ya están abiertas y los empleados pueden acudir a trabajar desde ahí de manera voluntaria, y Zucker señaló que más de una tercera parte de la plantilla laboral ha regresado. La prueba del estatus de vacunación se ha dejado al código de honor, comentó, pero eso podría cambiar en las próximas semanas. Ad El director de CNN señaló que se requerirá portar cubrebocas en las oficinas de Atlanta, Washington y Los Ángeles cuando no se esté comiendo, bebiendo o en un espacio privado cerrado. Incluso en las oficinas en las que el uso de mascarillas no es obligatorio, la gente deberá hacer lo que le resulte más cómodo “sin temor a represalias o a ser juzgada por sus compañeros”, dijo Zucker. El memorándum de CNN también informó que el regreso a las oficinas previsto para el 7 de septiembre será postergado al menos hasta principios o mediados de octubre. Otros medios de comunicación han tomado decisiones parecidas por el repunte de COVID-19. El jueves, la AP informó a sus empleados que el retorno programado para el 13 de septiembre también ha sido aplazado.

