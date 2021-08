Supervivientes de ataques con ácido en México unen fuerzas

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Elisa Xolalpa, quien cuando tena 18 aos sobrevivi a un ataque con cido mientras estaba atada a un poste por su expareja hace 20 aos, habla por celular mientras sus hijos juegan en la casa de sus padres en la Ciudad de Mxico, el domingo 4 de julio de 2021. Xolapa dijo que nadie puede permitir que se normalice la violencia y que ese es un mensaje que quiere ensear a sus hijas. (AP Foto/Ginnette Riquelme)