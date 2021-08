California anuncia más incentivos para vacuna contra COVID

Published: August 7, 2021 1:08 am

El gobierno de California anunció otra ronda de incentivos para vacunarse contra el coronavirus. Los nuevos incentivos incluyen tarjetas de regalo de supermercado de hasta 50 dólares. El Departamento de Servicios de Atención Médica de California precisó el viernes que gastaría 350 millones de dólares para vacunar a más personas mediante el programa estatal de Medicaid, que es el programa conjunto de seguro médico estatal y federal para personas discapacitadas o de bajos ingresos. Aproximadamente el 76% de los residentes de California de 12 años o más han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, pero solo el 45% de la población cubierta por de programa Medicaid del estado ha sido vacunada. Aproximadamente 13,8 millones de personas están inscritas en el programa Medicaid de California.

