Sonda falla 1er intento de obtener muestra de roca marciana

August 7, 2021 6:15 am

Fotografa del martes 6 de abril de 2021 difundida por la NASA de la sonda marciana Perseverance (al frente), junto al helicptero Ingenuity (a la izquierda). (NASA/JPL-Caltech/MSSS va AP)

WASHINGTON – El vehículo más nuevo de la NASA para explorar el suelo de Marte falló su primer intento de obtener una muestra de roca marciana que tarde o temprano sea traída a la Tierra para su estudio. El vehículo de exploración marciana Perseverance perforó el viernes el suelo del cráter Jezero del planeta rojo para tratar de extraer una muestra del tamaño de un dedo de losas de rocas planas. El taladro pareció funcionar según lo previsto, pero al parecer ninguna roca entró en el tubo destinado para la muestra, precisó la agencia espacial el viernes. Los ingenieros estaban trabajando para averiguar qué sucedió. “Si bien este no es el ‘hoyo en uno’ que esperábamos, siempre existen riesgos al abrir nuevos caminos”, dijo el jefe de misión científica de la NASA, Thomas Zurbuchen. El siguiente paso será usar una cámara montada en un brazo robótico para inspeccionar el interior del agujero “y ver qué hay ahí dentro”, dijo el científico del proyecto de la NASA Ken Farley. Ad Agregó que podrían ver el núcleo de roca roto o que quizás la muestra se habría convertido en arena. “Las propiedades de la roca podrían ser diferentes de lo que esperábamos”, afirmó. “Es un poco triste porque toda esta complicada pieza de maquinaria funcionó bien, la ingeniería funcionó bien, pero parece que Marte no cooperó”, añadió Farley, y agregó que no veía la falla como un problema a largo plazo. “Perseveraremos”, dijo el científico, aludiendo al nombre en inglés de la sonda marciana. La NASA tiene como objetivo recolectar hasta 31 muestras en tubos y guardarlas para que sean recogidas en aproximadamente una década. Los planes son traer las muestras a la Tierra a principios de la década de 2030 en otra misión de la NASA con la Agencia Espacial Europea. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

