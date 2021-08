Fondo para víctimas de Epstein reparte cerca de 125 mdd

ARCHIVO - En esta fotografa del 28 de marzo de 2017 proporcionada por el registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York, se muestra a Jeffrey Epstein. (Registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York va AP, Archivo) (New York State Sex Offender Registry)

NEW YORK – Un fondo creado para proporcionar dinero a las víctimas del financiero Jeffrey Epstein anunció el lunes que ha completado en gran medida su trabajo tras acordar la entrega de casi 125 millones de dólares a más de 135 personas. El anuncio fue realizado por Jordana Feldman, la administradora del Programa de Compensación a Víctimas de Epstein, que desde finales de junio del año pasado ha operado independientemente del patrimonio del financiero. Epstein, de 66 años, se quitó la vida en agosto de 2019 en una prisión de Manhattan luego de su arresto bajo cargos de tráfico sexual. Decenas de mujeres han afirmado que durante décadas, Epstein abusó sexualmente de adolescentes y mujeres, a menudo convirtiendo masajes en agresiones sexuales. Feldman dijo que 92% de las 150 solicitantes elegibles aceptaron lo que el fondo les ofreció, luego de que recibir 225 solicitudes, muchas más de las aproximadamente 100 que se esperaban con base en el número de mujeres que habían entablado una demanda y hablado con abogados. Ad Los pagos fueron procesados y realizados en un periodo de dos a tres meses después de que las solicitantes compartieron sus experiencias en reuniones privadas, de acuerdo con un comunicado del fondo. Feldman, quien rechazó proporcionar los datos demográficos de las solicitantes, dijo que se reunió de manera individual con más de 200 de ellas y trató de tranquilizarlas al principio diciéndoles que nada de lo que dijeran sería grabado, provocando que “se relajaran un poco”. “Creo que hubo una sensación de tranquilidad al saber que éste era un espacio para que compartieran sus historias. Y creo que el proceso fue agotador pero fortalecedor para muchas de estas víctimas. El empoderamiento en haber alzado la voz y reclamar un sentido de control y propiedad en su propia narrativa", señaló. El fondo fue creado como una alternativa a las demandas, que pueden tardar años en proceder a un pago.

