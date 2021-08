Altos funcionarios de EEUU hablan de inmigración en México

Fotografa de archivo del 25 de junio de 2021 del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas hablando con la prensa tras la gira que hizo con la vicepresidenta Kamala Harris a un centro de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)