NY: Hochul se prepara para ocupar el centro de la escena

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 4 de mayo de 2021, la vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla en una inauguracin en el Bronx, Nueva York. Hochul se apresta a asumir la gobernacin tras el anuncio del gobernador Andrew Cuomo de que renuncia debido a las denuncias de que acos sexualmente a varias mujeres. (AP Foto/Seth Wenig, File)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)