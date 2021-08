California ordena vacunación o pruebas de COVID a profesores

La estudiante Dina Kassan (izquierda) habla con el gobernador de California, Gavin Newsom, durante la visita de ste a la escuela primaria Carl B. Munck, el mircoles 11 de agosto de 2021 en Oakland, California. (Santiago Mejia/San Francisco Chronicle va AP, Pool) (ONLINE_YES)

SAN FRANCISCO – California se convertirá en la primera entidad de Estados Unidos en solicitar que todos los profesores y demás personal escolar estén vacunados contra el COVID-19, o se sometan a pruebas diagnósticas semanales, en un momento en que se reanudan las clases en medio de inquietudes por la variante delta, indicó el miércoles el gobernador Gavin Newsom. Newsom anunció la nueva política en una escuela del área de la bahía de San Francisco que reanudó las clases presenciales esta semana. Muchas instituciones de California volvieron a abrir sus puertas, y otras arrancan el ciclo escolar en las próximas semanas. "Creemos que esto es lo correcto y pensamos que es una forma sostenible de mantener nuestras escuelas abiertas y de atender la ansiedad número uno que los padres como yo tenemos por los niños pequeños”, dijo Newsom, que es padre de cuatro hijos. Varios distritos escolares grandes en el estado han emitido requisitos similares en los últimos días, incluyendo los de San Francisco, Oakland, San José y el Long Beach Unified. Ad El nuevo requisito afecta a los 320.000 profesores de escuelas públicas de California y a decenas de miles de otros miembros del personal, desde los trabajadores de cafeterías hasta los de intendencia e incluso a los voluntarios escolares. California, como el resto del país, ha registrado un inquietante repunte de casos de COVID-19 debido a la variante delta, que es altamente contagiosa y representa la mayoría de las infecciones nuevas. Los niños han resultado más afectados por ella que por las otras variantes del virus. Si bien el gobernador de Hawai, David Ige, anunció la semana pasada que todos los trabajadores del Departamento de Educación deberán informar cuál es su estatus de vacunación o de lo contrario se tendrán que someter a pruebas diagnósticas semanales de coronavirus, la orden de California es mucho más amplia, debido a que abarca a todo el personal que trabaja en escuelas públicas y privadas. Ad En las últimas semanas, Newsom ha ordenado que todos los trabajadores de salud deben estar completamente vacunados, y ha requerido que todos los empleados estatales se vacunen o se sometan a pruebas diagnósticas semanales. Para las escuelas, Newsom ya había emitido una orden de uso de mascarillas que es aplicable a profesores y estudiantes, pero hasta el miércoles había dejado la decisión de requerir la vacunación o no en manos de los distritos locales. ___ Ronayne informó desde Sacramento, California.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.