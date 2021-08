Fuente: Trudeau llamará a comicios para el 20 de septiembre

El primer ministro Justin Trudeau pronuncia un discurso despus de que Mary Simon rindi juramento como la 30ma gobernadora general de Canad, el lunes 26 de julio de 2021, en Ottawa, Ontario, Canad. (Paul Chiasson/The Canadian Press va AP)

TORONTO, ONT – El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciará el domingo que convocará a elecciones anticipadas para el 20 de septiembre, informó a The Associated Press una persona al tanto de los planes. El funcionario confirmó el jueves la fecha de los comicios a condición de guardar el anonimato, ya que no está autorizado a hablar sobre el tema públicamente. Trudeau busca obtener la mayoría de los escaños en el Parlamento. Su Partido Liberal se quedó corto de dicho objetivo hace dos años y debe apoyarse en la oposición para la aprobación de iniciativas. El premier quiere aprovechar el hecho de que Canadá es ahora uno de los países con mayor índice de vacunación completa contra el COVID-19 en el mundo. Trudeau es menos popular de lo que solía ser, pero en general se considera que el manejo de la pandemia por parte de su gobierno ha sido un éxito. Canadá tiene vacunas suficientes para cada canadiense y el país aplanó la curva de contagios, a la vez que destinaba cientos de miles de millones de dólares para apuntalar la economía durante los confinamientos.

