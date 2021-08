NY: Hochul dice que será candidata a gobernadora en 2022

La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla en conferencia de prensa en el Capitolio estatal en Albany, Nueva York, 11 de agosto de 2021. Hochul se prepara para tomar las riendas tras la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. (AP Foto/Hans Pennink)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)