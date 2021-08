Sur de Europa y el norte de África en las garras del calor

August 12, 2021 11:08 am

Published: August 12, 2021 11:08 am

Gente busca alivio con la brisa del mar en la Scala dei Turchi (escalinata de los turcos) en la costa de Realmonte, Sicilia, 11 de agosto de 2021. La ola de calor en el sur de Europa se prolongar hasta el fin de semana con temperaturas superiores a 40 grados en algunos lugares. (AP Foto/Salvatore Cavalli) (Salvatore Cavalli)

ROME – La ola de calor sofocante que envolvía el sur de Europa el jueves obligaba a la gente a buscar refugio al mediodía, arruinaba cosechas, limitaba el consumo de agua corriente, transformaba bibliotecas públicas en “refugios” y complicaba la tarea de los bomberos que combaten los incendios forestales. En muchos lugares, los meteorólogos pronosticaron un agravamiento de la situación. Quince ciudades italianas recibieron advertencias del Ministerio de Salud sobre los peligros de las altas temperaturas y la humedad. Entre estas ciudades estaban Roma, Florencia y Palermo, pero también Bolzano, generalmente un refugio fresco en los Alpes. Las oficinas del Servicio Nacional de Salud en Roma y Bolonia llamaron por teléfono a personas mayores que viven solas para ofrecer llevarles alimentos o medicamentos a fin de que no salieran. La fuerza aérea italiana, de la cual depende el servicio meteorológico nacional, dijo que el interior de las islas de Cerdeña y Sicilia sufrirían temperaturas superiores a 40 grados el viernes. En Roma, célebre por sus fuentes ornamentales y sus bebederos estratégicamente ubicados, la temperatura en las primeras horas de la tarde alcanzó los 38 grados. Ad En Serbia central, cuatro municipios declararon la emergencia ante la caída de los niveles del río Rzav, que puso en peligro el suministro de agua. Se impusieron límites al consumo de agua corriente que afectaron a unas 250.000 personas, y el ejército llevó camiones cisterna llenos de agua para uso del público. “Tenemos un período de sequía grave, no podemos sacar más agua del río”, dijo el jefe del servicio local de agua corriente Zoran Barac a la emisora RTS. En España, el servicio meteorológico nacional avisó que la temperatura llegaría a 44 grados en algunas zonas en los próximos días. En partes de la región de Cataluña se pronosticaba una temperatura de 42 grados. Las autoridades en Barcelona designaron 162 museos, bibliotecas, escuelas y otros lugares públicos como “refugios climáticos” con climatización, agua fresca y personal entrenado para tratar la insolación. El aumento de la temperatura debido a una masa aire de caliente y seco cederá hacia el lunes en la península ibérica. Ad El sur de Europa es conocido por sus veranos cálidos y soleados, pero según los climatólogos caso no hay duda de que el cambio climático provocado por el consumo de carbón, petróleo y gas natural provoca eventos extremos tales como olas de calor, sequías e incendios, los que se volverán más frecuentes. Si bien se ha prestado mucha atención a la crisis de calor del sur de Europa, hacía aún más calor en la costa norteafricana del mar Mediterráneo. Las temperaturas alcanzaron los 50 grados en Túnez, un récord para el país. En Argelia, los incendios que asolan los bosques de montaña y las aldeas de la región bereber han matado al menos a 65 personas, incluidos 28 soldados. Las llamas también han devorado áreas de bosques y matorrales en Grecia y en el sur de Italia durante días.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.