Tormenta tropical Fred se debilita tras llegar a Dominicana

August 12, 2021 6:08 am

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA) muestra una tormenta tropical al este de Puerto Rico en el Caribe, a las 7:50 am EST, el martes 10 de agosto de 2021. (NOAA/NESDIS/STAR VA va AP)

SAN JUAN – La tormenta tropical Fred se debilitó a depresión tropical el miércoles a su paso sobre República Dominicana, donde arrojó aguaceros que, según los meteorólogos, podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves ahí y también en Haití. Alrededor de 300.000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en República Dominicana y más de medio millón resultaron afectados por la crecida de ríos que obligó al cierre de una parte del sistema de acueductos, reportaron funcionarios del gobierno. Luego de un mes tranquilo en cuestión meteorológica, Fred se convirtió el martes en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico luego de pasar sobre Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, en una trayectoria que, según los pronósticos, la llevará a Florida para el fin de semana. Equipos del gobierno con megáfonos recorrieron barrios empobrecidos de la capital dominicana de Santo Domingo antes de la llegada de la tormenta para llamar a los pobladores a desalojar las áreas bajas. Horas más tarde, el gobierno reportó una inundación en un tribunal. Ad Los avisos de tormenta tropical para Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico se desactivaron tras los aguaceros que dejaron a alrededor de 13.000 clientes sin servicio de electricidad en Puerto Rico. En la madrugada del jueves, el vórtice de Fred estaba a 1055 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de la isla Gran Inagua, Bahamas, y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph). Los meteorólogos dijeron que Fred no ganará mucha fuerza en su avance sobre el sureste de Bahamas el jueves. Después pasará junto o al norte de la costa central y oriental de Cuba más tarde en el día y el viernes, y se ubicará cerca de los Cayos de Florida y del sur de la península el sábado. Se espera que se fortalezca lentamente el viernes y durante el fin de semana. Se instó a la población de Florida a estar atenta a las actualizaciones. Ad Había pasado más de un mes desde la última tormenta del Atlántico, el huracán Elsa, pero esta suele ser la época de más actividad en la temporada de huracanes. Se prevé que el meteoro arroje entre 7 y 12 centímetros (de 3 a 5 pulgadas) de lluvia sobre República Dominicana, con hasta 20 centímetros (8 pulgadas) en algunas zonas.

