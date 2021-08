Fred avanza a Florida, podría recuperar estatus de tormenta

August 13, 2021 4:55 am

Esta imagen satelital, proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingls), muestra a la tormenta tropical Fred en el Caribe a las 8 de la maana EST del mircoles 11 de agosto de 2021, al sur de Puerto Rico y la Repblica Dominicana. (NOAA/NESDIS/STAR GOES va AP)

HAVANA – La depresión tropical Fred ganaba fuerza lentamente y podría recuperar la categoría de tormenta a lo largo del viernes, según los meteorólogos. El meteoro arrojaba fuertes lluvias sobre partes de Cuba en la madrugada del viernes y se prevé que siga avanzando hacia el sur de Florida el sábado, dijo el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Sus principales amenazas son la lluvia y las inundaciones. Las autoridades emitieron una alerta por tormenta tropical para los Cayos de Florida y la costa suroeste del estado el jueves en la noche. Según el Centro Nacional de Huracanes podría descargar entre 7,5 y 15 centímetros (de 3 a 6 pulgadas) de lluvia sobre los Cayos y el sur de la península el lunes, con máximos aislados de hasta 20 centímetros (8 pulgadas). La alerta afecta también las provincias cubanas de Ciego de Ávila, Camaguey, Las Tunas, Holguín y Granma. Fred pasó de tormenta tropical a depresión a su paso por Haití y República Dominicana, donde dejó a unos 400.000 clientes sin suministro eléctrico y causó inundaciones que obligaron a las autoridades a cerrar parte del sistema acuífero del país, interrumpiendo el servicio para cientos de miles de personas. Ad Las autoridades locales dijeron que cientos de personas fueron rescatadas y varios edificios sufrieron daños, aunque por el momento no se han reportado víctimas. Las fuertes lluvias seguían azotando el jueves La Española, la isla que comparten las dos naciones. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en la madrugada del viernes Fred tenía vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 mph) y su vórtice estaba justo al norte de la costa de Cuba. El meteoro se ubicaba a unos 660 kms (410 millas) al este sureste de Cayo Oeste, en Florida, y a alrededor de 265 kms (165 millas) al sureste de la isla Andros, Bahamas, y se movía en dirección oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph), agregó. Fred se convirtió en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico el martes en la noche, al pasar sobre Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico.

