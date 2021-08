Sector demócrata amenaza frenar proyecto fiscal de Biden

El presidente estadounidense Joe Biden habla en la Casa Blanca el jueves, 12 de agosto del 2021. Representantes demcratas moderados dicen que frenaran una crucial propuesta fiscal que delinea 3,5 billones de dlares en gastos sociales y ambientales a menos que sea aprobada primero una medida separada de infraestructura, en una nueva complicacin para las divididas gestiones del partido para promulgar la agenda de Biden. (AP Foto/Evan Vucci)

