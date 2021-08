Por COVID, Oregon enviará Guardia Nacional a hospitales

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del mircoles 13 de enero de 2021, la gobernadora de Oregon, Kate Brown (de espaldas), habla con una integrante de la Guardia Nacional y con una enfermera durante una visita a la clnica de vacunacin Marion County and Salem Health, en las terrenos de la Feria Estatal de Oregon, en Salem. (Abigail Dollins/Statesman-Journal va AP, Pool, Archivo)

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció el viernes que enviará hasta 1.500 efectivos de la Guardia Nacional a los hospitales de todo el estado para ayudar a los trabajadores de salud que están siendo llevados al límite por un aumento de los casos de COVID-19 impulsado por la variante delta. Brown dijo que el primer grupo de 500 miembros de la Guardia Nacional será desplegado el próximo viernes para ayudar con la entrega de material y equipo en los hospitales más afectados y con las pruebas de COVID-19, entre otras cosas. Las tropas serán enviadas a 20 hospitales de todo el estado. Hasta el viernes había 733 personas hospitalizadas con el virus en Oregon, incluidas 185 personas en unidades de cuidados intensivos, unas 60 más que un día antes y casi el doble que hace dos semanas. “No puedo enfatizar lo suficiente la gravedad de esta crisis para todos los habitantes de Oregon, especialmente para aquellos que necesitan cuidados intensivos y de urgencias”, dijo Brown. “Cuando nuestros hospitales están llenos de pacientes con COVID-19, puede que no haya sitio para alguien que necesite atención tras un accidente de auto, un ataque al corazón u otra situación de emergencia”. Ad La variante delta constituye ahora el 96% de todas las muestras analizadas, cuando hace seis semanas representaba apenas 15%, según datos de la Autoridad de Salud de Oregon. “La dura y frustrante realidad es que la variante delta lo ha cambiado todo”, dijo la gobernadora. Oregon, que en su día se consideraba una historia de éxito en la pandemia, ha visto cómo ese progreso se ha esfumado en las últimas semanas a medida que la variante delta se iba afianzando en los condados con menores tasas de vacunación. El estado mantuvo un mandato de mascarilla en interiores y normas de distanciamiento social hasta el 30 de junio; cerró restaurantes, bares, gimnasios y otros negocios en repetidas ocasiones desde marzo de 2020, y mantuvo estrictos límites de aforo en interiores para los negocios mucho después de que otros estados hubieran vuelto a la normalidad. Debido a la nueva oleada, Brown ha ordenado el uso de mascarillas para todos los estudiantes y el personal en las escuelas K-12 cuando las clases se reanuden a finales de este mes, independientemente del estado de vacunación, y un nuevo mandato estatal de uso de mascarillas en interiores entró en vigor el viernes.

