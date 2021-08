Fred empapa EEUU, Grace vuelve a ser una tormenta tropical

Tropical Storm Grace: 5 a.m. Tuesday advisory

La tormenta tropical Fred avanzaba tierra adentro el martes arrojando intensas precipitaciones sobre el suroeste de Estados Unidos mientras Haití, azotado por un potente sismo, recibió los fuertes aguaceros de Grace, una depresión tropical que recuperó la categoría de tormenta durante la noche. No se han reportado muertes al paso de Fred, aunque miles de residentes en la franja noreste de Florida, una zona conocida como Panhandle, se quedaron sin suministro eléctrico después de que tocó tierra el lunes en la noche. Los equipos de rescate en la zona reparaban el tendido eléctrico y retiraban árboles caídos al paso del meteoro. Por otra parte, un aviones de reconocimiento detectaron que Grace había recuperado la categoría de ciclón tropical en la madrugada del martes y estaba arrojando intensas lluvias y causando inundaciones en partes de Haití y República Dominicana — ambos en la isla La Española —, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC por sus siglas en inglés). Ad En la madrugada del martes, Fred cruzaba el sureste de Alabama hacia el oeste y el norte de Georgia con vientos máximos sostenidos de 56 km/h (35 mph). Según la previsión, su vórtice llegará a los Apalaches del sur por la noche, antes de continuar a la región del Atlántico medio. Los meteorólogos esperan que Fred arroje entre 10 y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de lluvia en partes de Alabama, Georgia y las Carolinas — y puede dejar hasta 30 cms (un pie) en puntos aislados. Además, podría dejar fuertes aguaceros en los estados del Atlántico medio, elevando la amenaza de inundaciones por el desbordamiento de ríos o incluso deslaves en la montañas de la cordillera Azul. Grace remojó Haití el lunes, pocos días después de un potente terremoto, dejando hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia antes de volver a ganar fuerza en la madrugada. Las intensas lluvias azotaron a quienes se resguardaban en los campos y buscaban sobrevivientes. Ad Grace llegó a Haití el mismo día en que su Agencia de Protección Civil elevó la cifra de fallecidos por el sismo de magnitud 7.2 del sábado a 1.419 personas, con 6.000 heridos. Según la previsión, Grace pasaba en la madrugada del martes sobre o cerca de la península de Tiburón, en Haití, y se espera que llegue a entre el sureste de Cuba y Jamaica por la tarde. El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y avanzaba hacia el oeste a casi 26 km/h (16 mph). De acuerdo con el NHC, Grace podría convertirse en huracán cuando se acerque a la península mexicana de Yucatán el miércoles en la noche o a primera hora del jueves. La tormenta tropical Henri se formó el lunes al sureste de Bermuda y a primera hora del martes estaba ya a unos 215 kms (135 millas) al sur-sureste de la isla, donde hay una alerta activa por tormenta tropical. El pequeño meteoro tenía vientos de 80 km/h (50 mph) y se espera que pase bastante al sur de Bermuda más tarde en el día o por la noche, agregó el NHC.

