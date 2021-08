Haití: Saldo de muertes por sismo se eleva a 1.941

Un trabajador de un cementerio abre una tumba usada para colocar el cadver de un muchacho que fue hallado la vspera entre los escombros de un edificio derruido en Les Cayes, Hait, el martes 17 de agosto de 2021, tres das despus de un sismo de magnitud 7,2. (AP Foto/Matias Delacroix)

