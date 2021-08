Carolina del Norte eleva edad mínima para casarse a 16 años

August 18, 2021 8:01 am

Published: August 18, 2021 8:01 am

Photo by Jeremy Wong from Pexels.

Los legisladores de Carolina del Norte finalizaron el martes un proyecto de ley para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio en el estado de 14 a 16 años, una decisión que pondría fin a la condición atípica de la entidad respecto a sus estados vecinos. El Senado votó de forma unánime para aceptar las modificaciones de la Cámara de Representantes a la medida, que ahora pasará a manos del gobernador Roy Cooper para que la promulgue. Los menores que tengan 16 o 17 años aún deberán presentar un permiso de los padres o una autorización de un juez para contraer matrimonio, y la diferencia de edad entre el menor y su cónyuge no podrá ser de más de cuatro años. La ley actual no tiene una diferencia de edad mínima entre los cónyuges, y las menores de hasta 14 años pueden casarse en caso de resultar embarazadas o con la autorización de un juez. Por lo demás, a partir de los 16 años se requiere el permiso de los padres. Ad Los legisladores del Congreso del estado se unieron a las defensoras de derechos de las mujeres y a los grupos de protección de menores este año para aumentar la edad mínima para el matrimonio. Habían tratado de subirla a 18 años sin excepciones, pero algunos legisladores seguían sintiéndose cómodos con mantener como opción ciertos matrimonios que involucraran a un menor o dos jóvenes. Sin embargo, los defensores de una reforma al matrimonio, y Cooper, se mostraron satisfechos con lo acordado. “Aunque la propuesta no eleva la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, el gobernador apoya este paso con el objetivo de poner fin al matrimonio infantil en Carolina del Norte y otorgar más protecciones a los niños”, escribió Mary Scott, portavoz de Cooper, en un correo electrónico. Luego de que los estados vecinos elevaron la edad mínima a 16 o 17 años recientemente, Carolina del Norte se ha convertido en un destino para las parejas de otras entidades en las que uno de los solicitantes es menor de edad, dijeron las autoridades y los defensores de la medida.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.