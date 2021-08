Colombia extradita a EEUU a dos miembros del ELN

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Yamit Picn Rodrguez, miembro del Ejrcito de Liberacin Nacional de Colombia, es escoltado por la polica antes de su extradicin a Estados Unidos en el aeropuerto militar CATAM en Bogot, Colombia, el jueves 19 de agosto de 2021. Rodrguez es buscado en Texas por cargos relacionados con el narcotrfico. (AP Foto/Fernando Vergara)