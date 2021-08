EEUU: Evacuados de Afganistán no necesitarán prueba de COVID

En esta foto distribuida por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaa, un vuelo charter civil llega a un aeropuerto britnico procedente de Kabul, Afganistn, el mircoles 18 de agosto de 2021. (SAC Samantha Holden RAF va AP)

WASHINGTON – En medio del caos y la confusión en el aeropuerto, Estados Unidos dijo que había tomado al menos una medida para aliviar los requisitos para aquellos que buscan salir: las pruebas de COVID-19. Aunque Afganistán ha sido una zona de alto contagio de coronavirus, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que los evacuados no están obligados a obtener un resultado negativo de COVID-19 para viajar. “Se ha implementado una excepción humanitaria general para las pruebas de COVID a todas las personas que el gobierno de Estados Unidos está reubicando desde Afganistán”, dijo la dependencia. La agencia remitió las preguntas sobre cómo se manejará el asunto una vez que los evacuados lleguen a Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Antes de la toma de Kabul por los talibanes el fin de semana, se exigían exámenes médicos a los evacuados, incluidas las pruebas de coronavirus.

