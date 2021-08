EEUU pasa apuros para acelerar evacuación de Afganistán

En esta foto proveda por la Infantera de Marina de Estados Unidos, civiles se preparan para abordar un avin en el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistn, el 18 de agosto del 2021. (Sargento Victor Mancilla/Infantera de Marina va AP) (Public Domain)

WASHINGTON – Estados Unidos pasaba apuros el jueves para acelerar las evacuaciones de estadounidenses y afganos en el aeropuerto de Kabul, y se ve limitado por obstáculos que van desde retenes del Talibán hasta trabas burocráticas. Decenas de miles de personas siguen esperando para ser evacuadas del caos en el país. Los combatientes del Talibán y sus retenes rodeaban el aeropuerto, grandes barreras para afganos que temen que su trabajo previo con Occidente los haga blanco de represalias. Centenares de afganos que carecían de documentación o permiso para evacuación estaban congregados también en las afueras del aeropuerto, aumentado el caos que ha evitado que incluso los afganos con documentos y promesas de vuelos lleguen a la terminal. Otro obstáculo es que muchos de los combatientes del Talibán no podían leer los documentos. En un indicio esperanzador, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price dijo en Washington que 6.000 personas recibieron luz verde para evacuación el jueves e iban a abordar vuelos militares en las próximas horas. Eso sería un incremento considerable respecto a los días previos. Unos 2.000 pasajeros fueron sacados en cada uno de los dos días previos, dijo el vocero del Pentágono John Kirby. Ad Añadió que las fuerzas armadas tenían aviones disponibles para evacuar a entre 5.000 y 9.000 personas por día, pero hasta el jueves un menor numero de designados para evacuación habían conseguido llegar e ingresar al aeropuerto. Kirby dijo a los reporteros que el factor limitante había sido la disponibilidad de evacuados, no de aviones. Señaló que se hacían esfuerzos para acelerar el procesamiento, incluyendo aumentar el número de funcionarios consulares que verifican la documentación de los estadounidenses y de los afganos que consiguieron llegar a la terminal. Dijo que se abrieron entradas adicionales. No obstante, a la tasa actual sería difícil para Estados Unidos evacuar a todos los estadounidenses y afganos elegibles para el 31 de agosto.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.