Secuestran a 2 médicos en Haití; hospital cierra en protesta

Residentes heridos por un terremoto de 7,2 grados de magnitud son llevados en camillas a una avioneta que los llevar a la capital del pas, Puerto Prncipe, desde el aeropuerto en Les Cayes, Hait, el jueves 19 de agosto de 2021. (AP Foto/Fernando Llano)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)