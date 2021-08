EEUU amplía prohibición de viajes no esenciales en fronteras

Published: August 20, 2021 10:12 am

ARCHIVO - En esta foto de 9 de agosto del 2021, una agente de servicios fronterizos de Canad devuelve documentos a un automovilista en el cruce Douglas-Peace Arch en Surrey, Columbia Britnica, en la frontera con Estados Unidos. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos extendió el viernes una prohibición de viajes no esenciales a lo largo de sus fronteras con Canadá y México, para combatir la diseminación del COVID-19, pese a las presiones para que retire esa restricción. A través de sus representantes políticos, las comunidades fronterizas estadounidenses —que dependen de los compradores procedentes de México y Canadá— llamaron al gobierno del presidente Joe Biden a levantar la prohibición. Por su parte, Canadá comenzó recientemente a permitir el ingreso de estadounidenses vacunados contra el coronavirus. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional tuiteó el viernes que las restricciones a los viajes no esenciales siguen siendo necesarias para minimizar la diseminación del COVID-19, especialmente la variante delta del virus. El departamento extendió la prohibición hasta al menos el 21 de septiembre. Dijo que está trabajando con expertos de salud pública y médicos para determinar cómo “reanudar los viajes normales de una forma inocua y sostenible”. Ad Las restricciones de viajes han estado en vigencia desde inicios de la pandemia en marzo de 2020 y han sido extendidas repetidamente, pero permitiendo el tráfico comercial y los cruces esenciales.

