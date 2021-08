Haití: terremoto destruye planta de oxígeno

Un nio seala hacia un helicptero que trae ayuda para los sobrevivientes del terremoto en un vecindario cerca del aeropuerto, el jueves 19 de agosto de 2021, en Les Cayes, Hait. Como si el terremoto de 7,2 de magnitud que sacudi Hait, una tormenta tropical y la pandemia de coronavirus no fuesen suficiente, el sismo da la nica planta de oxgeno en el sur del pas. (AP Foto/Matas Delacroix)

