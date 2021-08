EEUU: Familias migrantes que fueron separadas piden ayuda

Keldy Mabel Gonzales Brebe habla durante una entrevista con The Associated Press el 16 de mayo del 2021 en Filadelfia. La madre hondurea particip el viernes 20 de agosto del 2021 en una reunin de familias inmigrantes con Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. En la reunin, varios padres y madres inmigrantes pidieron a Mayorkas una residencia legal permanente. (AP Photo/Matt Rourke, File)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)