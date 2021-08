Piden desalojar zona costera de EEUU en trayectoria de Henri

August 22, 2021 4:53 am

Published: August 22, 2021 4:53 am

James Masog, al centro, y Gary Tavares, llevan una tabla de conglomerado para proteger las puertas de vidrio de la casa de un cliente en Charlestown, Rhode Island, antes de la llegada del huracn Henri, e sbado, 21 de agosto del 2021. (AP Foto/Stew Milne) (Copyright 2021 Associated Press. All Rights Reserved)

El huracán Henri enfilaba hacia las costas nororientales de Estados Unidos la madrugada del domingo, donde la población se preparaba para posibles inundaciones, apagones y árboles caídos. Se prevé que el centro de la tormenta pasará justo por el extremo oriental de Long Island para el mediodía, y las autoridades emitieron alertas desde Connecticut a Rhode Island y Massachusetts. También se vieron afectados dos lujosas localidades de veraniego en el estado de Nueva York: los Hamptons y Fire Island. Las primeras lluvias comenzaron a caer el sábado en la noche y se vaticina que acumularán 15 centímetros (6 pulgadas) de agua. Hubo enormes charcos en las vías de la ciudad de Nueva York, y en las ciudades de Newark y Hoboken en Nueva Jersey. Se anticipa que los vientos de fuerza de tormenta tropical comenzarán a sentirse en la costa a eso de las 8 a.m. (1200 GMT). Los residentes de las zonas amenazadas se apresuraron el sábado en comprar alimentos y gasolina. En algunas casas frente a la costa, la gente tapió las ventanas con tablas de madera y en otros casos evacuó la zona. Ad Las personas que estaban en Fire Island, en el extremo sur de Long Island, recibieron pedidos de las autoridades de evacuar. Los últimos barcos zarparon de allí antes de las 11 p.m. del sábado y los rescatistas advirtieron que quien se quede podría quedar aislado. La evacuación estropeó la despedida de soltera de Kristen Pavese en Fire Island. El grupo de 10 personas tenía intención de celebrar el sábado en la noche, pero termino subiendo a un transbordador un día después de su llegada. Tenían previsto quedarse hasta el lunes. “Estoy molesta, pero es el clima. Es algo que no puedo controlar”, dijo Pavese, habitante de Long Island. “He ido por mucho tiempo a Fire Island, así que me es conocido que esto suceda”. El grupo hizo planes alternativos de pasar la noche en una bodega en Long Island, y Pavese se dijo feliz de estar con sus amigos. Debido a las posibilidades de que hubiera mal tiempo el sábado en la noche fue cancelado un concierto de superestrellas en el Central Park de Manhattan. Ad El espectáculo incluiría a Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson para celebrar la recuperación de la Ciudad de Nueva York frente al coronavirus. Sin embargo, funcionarios solicitaron a los aficionados que se retiraran del parque durante la actuación de Barry Manilow ante la amenaza de relámpagos. El alcalde Bill de Blasio dijo que el concierto tenía que ser cancelado y solicitó al público que se fueran a sus casas. El gobernador Andrew Cuomo solicitó a los residentes de Nueva York que hagan preparativos de último minuto, y advirtió que los aguaceros, ventarrones y marejadas ciclónicas a causa de Henri podrían ser tan devastadores como los de la tormenta Sandy ocurrida en el 2012.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.