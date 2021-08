Día Nacional del Perro 2021 en el sur de Florida: promociones, hora feliz y golosinas perro-fectas

(Courtesy of The Confidante Miami Beach)

A little dog having a blast at The Confidante Miami Beach.

Aunque parece que hay innumerables fiestas nacionales no oficiales cada día (no podemos creer que nos hayamos saltado el Día Nacional del Bocadillo Cubano), esta fiesta es muy importante: el jueves 26 de agosto es el Día Nacional del Perro.

Sí, cada año hay un día entero dedicado a tu mejor amigo, compañero favorito, confidente y leal bebé peludo.

Y en el sur de Florida, es un hecho bien conocido que tenemos muchos perros. Basta con dar un paseo en coche por Midtown, Edgewater, Miami Beach, Las Olas, o incluso por el sur, en Pinecrest, y seguro que ves al menos una docena de perros que se pasean por la ciudad.

Por lo tanto, ¿por qué no llevarlos a algún lugar de moda en lugar del parque para perros? Se merecen un día en el que se les consienta como cachorros mientras les tomas fotos para su cuenta de Instagram (sabemos que tienes una).

Sin más preámbulos, hemos reunido algunos de los happy hours, hoteles y restaurantes más aptos para perros del sur de Florida, e incluso algunos eventos especiales para perros, para crear recuerdos que recordarás para siempre.

Eventos de “Yappy” (Happy) Hour

American Social Brickell - jueves 26 de agosto de 16 a 19 horas

¿Alguien quiere la hora feliz? American Social organiza una hora feliz especialmente pensada para ti y tus amigos peludos en honor al Día Nacional del Perro. De 4 a 7 de la tarde, los clientes y sus compañeros de cuatro patas favoritos podrán encontrar ofertas para perros y para humanos. Además, disfruta de los cócteles de Tito’s y de los bocados para perros, que oscilan entre los 5 y los 10 dólares, por una buena causa: American Social donará el 50% de las ganancias de Tito’s a Chasing Freedom Dog Rescue. 690 SW 1st Ct, Miami, FL 33130. Haz clic aquí para saber más.

Traymore de Michael Schwartz - jueves, 26 de agosto, de 18 a 21 h.

Traymore by Michael Schwartz, en colaboración con Tito’s Vodka, te invita a celebrar a tu amigo favorito de cuatro patas en el paseo marítimo de Miami Beach. Únete a ellos y disfruta de regalos para perros, una cabina de besos caninos y regalos de Tito’s Vodka para ti y tus amigos peludos. Como madre o padre cariñoso del perro, los invitados podrán disfrutar de los cócteles especiales de Tito’s Vodka, como el “Pomeg-ranian”, hecho con Tito’s Vodka, licor de granada y zumo de lima, el “White Doggo”, hecho con Tito’s Vodka, limón y cardamomo, y el “Blue Lacy”, hecho con Tito’s Vodka, sirope de flor, limón y curaçao. Jueves, 26 de agosto. de 18 a 21 h. 2445 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140. Haz clic aquí para saber más.

Le Chick Miami - Todos los días de la semana de 15:30 a 18:30.

Le Chick de Wynwood es el lugar perfecto para cenar con tu mejor amigo peludo. Gracias a su cómodo y acogedor entorno al aire libre con una azotea retráctil, los clientes pueden disfrutar de su exclusiva comida reconfortante mientras se sientan, se relajan y beben refrescantes y divertidos cócteles artesanales. Y para todos los padres de mascotas, ha llegado el momento de dejar que tus buenos chicos y chicas pasen una noche en la ciudad. Se acabó el dejar a tu perro en casa. Todos los miembros de la familia, incluidos los que hacen “woof”, son bienvenidos. 310 NW 24th St, Miami, FL 33127. Haz clic aquí para saber más.

A French bulldog enjoys a day at Le Chick in Wynwood. (Courtesy of Le Chick)

Cervecería La Tropical Wywood - jueves, 26 de agosto de 16 a 23 h.

¡Únete a ellos en el Día Nacional del Perro con tus amigos peludos! Sé el primero en probar sus golosinas para perros, hechas con su propio grano gastado y elaboradas localmente con ingredientes suficientemente buenos para los humanos por Puptables. Además, pasea por su jardín para conocer a los vendedores locales de perros y conseguir divertidas golosinas, juguetes y servicios. Pásate por allí con tu perro y tu cachorro recibirá regalos en este día tan cachondo. ¡Disfruta también de muestras de golosinas de Puptables y juguetes para perros de Pooch Perks y Tito’s! 42 NE 25th St, Miami, FL 33137. Haz clic aquí para ver más.

Hoteles que admiten perros (con golosinas, platones y más)

Eden Roc Miami Beach & Nobu Hotel Miami Beach - jueves, 26 de agosto de 6 a.m. - 6 p.m.

Los amigos de cuatro patas siempre son bienvenidos en la propiedad, pero en el Día Nacional del Perro, Eden Roc y Nobu Hotels Miami Beach celebrarán a sus invitados especiales de 6 a.m. a 6 p.m. con golosinas caseras para perros de cortesía en el Café Inez. Se invita a las mascotas a mezclarse con otras durante todo el día y a disfrutar de una golosina mientras los dueños se relajan y pasan tiempo con sus compañeros en las zonas de césped de la propiedad. Haz clic aquí para saber más.

The Confidante Miami Beach - Todos los días

Los huéspedes peludos son siempre bienvenidos en The Confidante. A su llegada, los huéspedes y su amigo de cuatro patas recibirán una placa para perros de Confidante y un regalo para llevar a casa: un cuenco de agua emergente de Confidante y un dispensador de bolsitas. Las mascotas también pueden disfrutar del uso de una lujosa cama para mascotas de piel sintética y espuma con memoria de Paw.com durante su estancia, que debe permanecer en las habitaciones de los huéspedes. Los huéspedes que reserven suites recibirán una manta impermeable de Paw.com a juego, perfecta para camas y sofás. Los huéspedes pueden aprovechar al máximo su viaje con una Guía Woof seleccionada que incluye los mejores restaurantes de Miami que admiten mascotas (con cenas al aire libre), distritos comerciales, parques/playas y mucho más. Para disfrutar de un sabroso capricho, The Backyard, la piscina y la zona de descanso al aire libre del hotel, ofrece “helados para cachorros” totalmente naturales a 5 $ con sabores de mantequilla de cacahuete y sandía de la popular tienda local Cielito Artisan Pops. Los dueños pueden disfrutar de su propio polo del menú de maridaje de polos y cócteles del hotel. Además, Four Paws Pet Care ofrecerá a los huéspedes de El Confidante un 25% de descuento en todos los servicios, incluidos el cuidado y el paseo de mascotas. Cuando los huéspedes reserven cualquiera de los paquetes de entrada al hotel, recibirán una exención de las tarifas para mascotas. 4041 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140. Haz clic aquí para saber más.

Two smiling doggos pose for the camera at The Confidante Miami Beach. (Courtesy of The Confidante Miami Beach)

Eventos gratuitos del fin de semana del Día Nacional del Perro

Encuentro en Riverside Miami - sábado, 28 de agosto de 12 a 3 de la tarde.

Todos los perros de todos los tamaños y razas son bienvenidos a celebrar el Día Nacional del Perro en el Mega Encuentro Canino de Riverside Miami. Presentado por Solo Beagles y Doggizen, el encuentro contará con vendedores locales, ofertas de bebidas, comida y diversión para tus compañeros de cuatro patas justo en el río Miami. Entre los grupos que se unirán al evento están los Miami Goldens, Broward Dachshunds, South Florida Corgis, Miami Doodles y SoFlo Bassets. Todos los perros deben ir atados en todo momento, debes limpiar lo que ensucie tu perro y no se tolera el comportamiento agresivo. 25 SE Fifth St., Miami. La entrada es gratuita. Haz clic aquí para obtener más información.

Fiesta de Sunset Feed & Supply, Inc. Fiesta - Sábado 28 de agosto de 10 a.m. a 1 p.m.

Doggie Bag Café & Pet Boutique y Sunset Feed & Supply, Inc. te invitan a que traigas a tu mejor amigo peludo y celebres el Día Nacional del Perro en su última fiesta para cachorros. Cada invitado de cuatro patas recibirá un Pup-Cake y un Bark-A-Rita de cortesía. Además, participa en el Concurso de Disfraces de los Días del Perro del Verano a las 11 de la mañana para tener la oportunidad de ganar premios. Todos los artículos para perros tendrán un 10% de descuento y donarán un 10% adicional de la recaudación del día a Born Free - No Kill Dog Shelter & Rescue. Además, podrás comprar una golosina fría de Shaved Ice Goodies, que donará generosamente sus ganancias a Born Free - No Kill Dog Shelter & Rescue. 7650 SW 117th Ave, Miami, FL 33183. Haz clic aquí para obtener más información.

¿Cómo vas a celebrar el Día Nacional del Perro? Cuéntanoslo en los comentarios o envíame un correo electrónico a nlopezalvar@wplg.com.