Encuentran a niño de 2 años flotando en el agua, cerca del puente de la Séptima Avenida en Fort Lauderdale

Toddler found floating in water in Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Fla. – Un niño de 2 años fue hospitalizado tras ser encontrado flotando en el agua en Fort Lauderdale.

“‘¿Cómo demonios ha podido pasar esto? Eso es todo lo que pensaba. ¿De quién es este bebé? ¿Cómo ha ocurrido esto?”, dijo un testigo, Lawrence Ham, a Local 10 News.

Los bomberos de Fort Lauderdale confirmaron que el niño fue encontrado en el agua cerca del puente de la Séptima Avenida.

“Estábamos aquí en el barco y oímos a una señora gritar el nombre de alguien”, dijo Edgar Caceras. “Nos preguntó si habíamos visto a un niño pequeño o a un niño pequeño caminando por ahí. Mi amigo y yo bajamos del barco y empezamos a ayudarla a buscar”.

Caceras dijo que la mujer estaba angustiada y se ofreció a llevarla a su casa cuando la vio caminando hacia ella, pero ella le dijo que vivía cerca y que no necesitaba ayuda.

“Enseguida, cuando me di cuenta de que se había metido en su casa, quise ver a dónde se había metido para llamar a la policía y decirles a dónde tenían que ir, porque me di cuenta de que no había llamado a la policía”, dijo Caceras.

Los socorristas confirmaron que el niño estaba en parada cardíaca cuando lo encontraron, y dijeron que lo trasladaron a un hospital local.

“Ver la reanimación cardiopulmonar fue traumatizante”, dijo Ham.

No se dieron más detalles de inmediato.