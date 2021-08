México acoge a periodistas afganos y sus familias

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, segundo de derecha a izquierda, saluda a uno de varios periodistas afganos a quienes Mxico ofreci refugio tras arribar al Aeropuerto Internacional Benito Jurez en Ciudad de Mxico, el mircoles 25 de agosto de 2021. (AP Foto/Marco Ugarte)

