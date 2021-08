Protestas a favor y en contra de expresidenta en Bolivia

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine ez, sostienen una pancarta con su foto mientras exigen que sea liberada afuera de la crcel de mujeres de Miraflores donde est detenida en La Paz, Bolivia, mircoles 25 de agosto de 2021. (AP Foto/Juan Karita)