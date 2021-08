Caribe: Depresión tropical amenaza convertirse en huracán

MIAMI – Una depresión tropical se está generando en el Caribe y amenaza con convertirse en huracán para cuando llegue al Golfo de México, advirtieron meteorólogos. Tanto Cuba como las Islas Caimán han emitido alertas debido a la formación de la depresión tropical Nine, según el sitio web de Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Para el mediodía del jueves la depresión tropical tenía vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora (35 millas por hora) y estaba ubicada a unos 185 kilómetros (115 millas) al sudoeste de Negril, Jamaica, y a unos 338 kilómetros (210 millas) al sudeste de la isla Gran Caimán. Se traslada en dirección noroeste a unos 21 kph (13 mph) y se prevé que se convertirá en tormenta tropical el jueves a la noche para cuando pase sobre las Islas Caimán. Podría convertirse en huracán para cuando pase sobre el oeste de Cuba y el sudeste del Golfo de México el viernes, y un huracán potente para cuando alcance la parte norte del golfo el domingo, indicó el servicio meteorológico. Comenzará a lanzar lluvias sobre el sur de Estados Unidos para el domingo en la mañana. Ad Se prevé que la depresión arrojará entre 15 y 30 centímetros (entre 6 y 12 pulgadas) de precipitación sobre partes de Jamaica, Cuba y las islas Caimán. Los meteorólogos también advierten sobre la posibilidad de inundaciones, aludes y olas de entre medio metro y un metro (entre 2 y 4 pies) por encima de lo normal.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.