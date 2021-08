Militares cubanos operan planta de oxígeno donada por Rusia

Cuba

HAVANA – Militares cubanos comenzaron a fabricar oxígeno con una planta donada por Rusia en un aeropuerto cercano a La Habana luego de que fallara el principal taller en el que se producía el vital recurso en medio de un incremento en los contagios de coronavirus. La maquinaria entregada por Moscú -con capacidad para fabricar 120 cilindros diarios- fue instalada en la Base Naval de San Antonio de los Baños junto con otra que también operan las Fuerzas Armadas, indicó un reporte del portal oficial Cubadebate. Según las autoridades Cuba tiene al máximo sus capacidades de personal e infraestructura debido a un rebrote de COVID-19 que comenzó en enero y se agravó debido a la presencia de la variante Delta. La planta donada por Moscú fue instalada por especialistas rusos, dijo el reporte de prensa. Una vez listos los balones de oxígeno son trasladados en helicóptero o avión a las provincias del centro del país, como Cienfuegos, que se encuentran en la situación más crítica. Ad Cuba también recibió concentradores de oxígeno de México y China. Las autoridades dijeron que unas 500 donaciones de decenas de países o de residentes cubanos en el extranjero llegaron a la isla para aliviar la crisis sanitaria y el desabastecimiento de bienes básicos. Otras plantas en el país como la de Santiago de Cuba están trabajando a tope para cumplir los requerimientos del sistema de salud, dijeron las autoridades. Un informe del director de Epidemiología, Francisco Durán, de este jueves indicó que en la isla se han registrado desde marzo del año pasado más de 619.600 casos de COVID-19 de los cuales 4.902 fallecieron. Las provincias de Cienfuegos, Pinar del Río y La Habana muestran la mayor cantidad de contagios, indicó el experto.

