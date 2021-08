Tormenta tropical Ida en vías de ser un peligroso huracán

Published: August 27, 2021 3:37 am

Esta imagen satelital OES-16 East GeoColor tomada el 26 de agosto de 2021 a las 22:20 EDT, distribuida por NOAA, muestra a la tormenta tropical Ida sobre el Mar Caribe. (NOAA va AP) (NOAA)

MIAMI – La tormenta tropical Ida dejó un aviso por huracán en Nueva Orleans y una declaración de emergencia para el estado de Luisiana mientras avanza por el Caribe antes de su posible impacto en Cuba el viernes. Ida podría haberse convertido en un potente huracán para cuando llegue a la costa norte de Golfo de México, algo que según los meteorólogos podría ocurrir entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Ida podría atravesar la franja occidental de Cuba —rica en el cultivo de tabaco — a partir del viernes por la tarde aún como tormenta tropical, y posteriormente se fortalecería sobre el sureste y el centro del Golfo. “Por desgracia, toda la costa de Luisiana se encuentra en estos momentos en el cono de previsión de la tormenta tropical Ida, que es cada vez más fuerte y podría llegar a la costa de Luisiana como un huracán de gran magnitud, ya que las condiciones en el Golfo son propicias para se intensifique rápidamente”, dijo el gobernador del estado, John Bel Edwards. Ad “Para el sábado por la noche, todos deberían estar en el sitio donde pretenden pasar la tormenta”, añadió. Se emitió un aviso de huracán que va desde Cameron, Luisiana, hasta los límites entre Mississippi y Alabama — incluyendo Lake Pontchartrain, Lake Maurepas y la zona metropolitana de Nueva Orleans. El meteoro podría provocar peligrosas marejadas ciclónicas en la costa del Golfo. Dependiendo de la marea cuando Ida se acerque a la costa, se prevén marejadas ciclónicas de entre 2,1 y 3.4 metros (de 7 a 11 pies) entre Morgan City, Luisiana, y Ocean Springs, Mississippi. “Existe un riesgo cada vez mayor de marejadas ciclónicas que pongan la vida en riesgo, vientos huracanados dañinos y fuertes lluvias entre domingo y lunes, sobre todo en la costa de Luisiana”, dijo el Centro de Huracanes. “En efecto, Ida tiene el potencial de ser muy perjudicial”, dijo Brian McNoldy, un investigador de huracanes de la Universidad de Miami. Ad El alcalde de Grand Isle, una localidad de Luisiana en una estrecha isla en el Golfo, pidió la evacuación voluntaria de la zona el jueves en la noche antes de la llegada del meteoro, y dijo que la salida obligatoria entraría en vigor el viernes. A primera hora del viernes, Ida tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se movía en dirección noroeste a unos 19 km/h (12 mph). Su vórtice estaba a aproximadamente 50 kms (30 millas) al este-noroeste de Gran Caimán y a 500 kms (310 millas) al este-suroeste del extremo occidental de Cuba. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 110 kilómetros (70 millas) desde su centro. Se prevé que la tormenta deje entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de lluvia en partes de Jamaica, Cuba y las islas Caimán, con la posibilidad de precipitaciones más intensas en zonas aisladas. Los meteorólogos advirtieron de posibles inundaciones repentinas y deslaves y marejadas ciclónicas de entre 60 y 120 centímetros (2 a 4 pies) por encima de lo normal, junto con “olas grandes y destructivas”. Ad El gobierno de las Islas Caimán dijo que las oficinas gubernamentales no esenciales cerraron el jueves y que habilitó varios albergues.

