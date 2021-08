EEUU lleva carpas y comida al maltrecho sur de Haití

Varios militares cargan cajas de comida en un avin VM-22 Osprey en el Aeropuerto Internacional de Toussaint Louverture, el sbado 28 de agosto de 2021 en Puerto Prncipe, Hait. Miembros de la VMM-266, o "Grifos de combate", una unidad de la Infantera de Marina de Estados Unidos, viaj desde Jacksonville, Carolina del Norte, para sumarse al contingente en Hait tras un sismo de magnitud 7,2 el 22 de agosto, que caus graves daos en el pas. (AP Foto/Alex Brandon)

