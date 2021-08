Chile acorta dos horas toque de queda tras alta vacunación

Un trabajador de la salud realiza una prueba rpida de COVID-19 a Ignacio Poblete, con un protector facial con la imagen de Batman, acompaado de su madre Marisol Aro, usando un protector facial con la imagen de la Mujer Maravilla, en Santiago, Chile, el sbado. 27 de junio de 2020. (AP Photo/Esteban Felix)

