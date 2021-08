Nora pierde fuerza tras dejar 1 muerto y 7 desaparecidos

Los huracanes Nora (abajo a la izq) e Ida (der) sobre Norteamrica el 29 de agosto del 2021. Foto suministrada por la Administracin Nacional de Estudios Ocenicos y Atmosfricos. (NOAA via AP) (NOAA)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Nora arrojó el lunes fuertes lluvias a lo largo del Golfo de California tras perder la fuerza de huracán que generó inundaciones y deslaves en la costa mexicana en el océano Pacífico, causó estragos en Puerto Vallarta y dejó al menos un muerto y siete desaparecidos. Nora se debilitó de huracán categoría 1 el domingo a mediodía después de tocar tierra brevemente cerca del puerto turístico de Mazatlán y posteriormente regresar al mar e ingresar al golfo estrecho. Si bien era una tormenta tropical para el domingo por la noche, los meteorólogos advirtieron que sus fuertes lluvias aún representan un peligro para áreas a lo largo del golfo. Nora tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) el domingo por la noche y se dirigía a dirección norte-noroeste a 19 km/h (12 mph). Su vórtice se encontraba ubicado a unos 155 kilómetros (95 millas) al sureste de Los Mochis. Las comunidades costeras en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco vivieron lluvias copiosas y oleaje hostil al tiempo que la tormenta enfilaba al norte permaneciendo cerca de la costa. Ad Las autoridades del estado de Jalisco informaron que un adolescente español murió la noche del sábado cuando un hotel de Puerto Vallarta colapsó parcialmente en medio de una inundación severa cuando Nora pasó por la ciudad turística como un huracán de categoría 1. Una mujer también se hallaba desaparecida después de que su vehículo fue arrastrado por las aguas. Las autoridades indicaron que las inundaciones causaron daños en cerca de 500 hogares y dos personas resultaron heridas en un deslave. La Marina de México afirmó que está buscando a seis pescadores del estado de Guerrero que fueron reportados desaparecidos en el mar. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que Nora seguiría recorriendo las costas del golfo y se espera que se debilite a depresión tropical el lunes por la noche.

