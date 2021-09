Ecuador: miles de estudiantes inician año lectivo

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

QUITO – Miles de estudiantes ecuatorianos comenzaron el miércoles un nuevo período lectivo que combinará las clases presenciales y virtuales debido a la pandemia de coronavirus.

En un colegio de Quito el presidente Guillermo Lasso afirmó que los estudiantes se reincorporan a clases con ilusión porque vuelven a ver personalmente a sus compañeros “a sus profesores y con la seguridad de que sus profesores han sido vacunados y muy seguramente la mayoría de ustedes también".

Sin embargo, advirtió que "no abandonemos la mascarilla, que no dejemos de lavarnos las manos y ponernos alcohol con frecuencia durante el día, no bajemos la guardia”.

Se estima que unos 172.000 niños y jóvenes retornarán a clases presenciales de forma voluntaria en 1.211 unidades educativas de un total de 1,7 millones de estudiantes de 5.800 planteles escolares.

La ministra de Educación, María Brown, dijo a periodistas al inicio de la jornada que se ha verificado que las instituciones educativas “cuenten con la infraestructura necesaria, que tengan las medidas de bioseguridad, el aforo necesario para el número de estudiantes que retornan a las aulas de manera presencial respetando 2,25 metros cuadrados por persona para que no existan aglomeraciones y que tengan horarios de clases alternados”.

Añadió que la mayoría de los jóvenes seguirán con clases virtuales y con el apoyo de la enseñanza por la televisión, radio y redes sociales. También habrá profesores que se desplacen hacia la comunidad para apoyar el aprendizaje.

El inicio de las actividades, que además ha contado con el apoyo de la policía controlando el transporte escolar y público a fin de evitar aglomeraciones, se produce casi dos semanas antes que el gobierno empiece a vacunar a menores a partir de los 12 años.

Cerca de nueve millones de ecuatorianos, de una población total de 17,3 millones, han recibido las dos dosis.

El representante de UNICEF en Ecuador, Joaquín González-Alemán, señaló que “reconocemos el esfuerzo que están haciendo a nivel del Estado para dar ese mensaje de retorno presencial a las aulas".

Añadió que a pesar de ello aún queda mucho por hacer porque son pocas las unidades educativas que han vuelto a la educación presencial y "nos parece que es fundamental que vayamos pensando en que los niños regresen, porque el daño que le está haciendo a los niños estar encerrados en casa desde hace un año y medio con la consecuente pérdida de aprendizaje, pérdida de actividad física, con la falta de socialización con sus amigos, es un daño que está generando ansiedad y angustia”.

Mónica Gómez, de 14 años, dijo a The Associated Press que “extrañaba a mis compañeros, extrañaba verles y estar con ellos, no les he visto mucho tiempo. Me sentía triste sin poder salir de mi casa y ahora que les voy a ver estoy contenta. También quiero aprender mucho en el colegio”.

Desde el inicio de la pandemia a fines de febrero del año pasado el país ha registrado más de 501.200 contagiados y más de 32.200 fallecidos.