López Obrador hace balance aún con asignaciones pendientes

El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador escucha el himno nacional antes de dar su tercer discurso sobre el estado de la nacin en el Palacio Nacional en la Ciudad de Mxico, el mircoles 1 de septiembre de 2021. Detrs hay una pintura del primer presidente indgena de Mxico, Benito Jurez. (AP Foto/Fernando Llano)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)