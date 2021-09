Trama de los candidatos plantados de Florida: el dinero oscuro se repartió entre 5 beneficiarios

Democratic members of Congress from Florida want federal investigation into shill candidates

El dinero oscuro enviado a una imprenta de Florida Central se dividió entre cinco beneficiarios, según los nuevos documentos judiciales publicados por la Fiscalía del Estado de Miami-Dade en su investigación en curso sobre la trama de los candidatos ficticios.

Ya en noviembre, Local 10 News encontró pruebas que sugerían que tres de estos candidatos en tres elecciones de distrito del Senado de Florida, dos de ellas en el condado de Miami Dade, eran candidatos plantados cuya presencia en las elecciones tenía por objeto desviar votos de los candidatos demócratas. Cada uno de los candidatos fue apoyado financieramente por dinero oscuro.

El pago de casi 550.000 dólares se transfirió a Luis Rodríguez, propietario de Advanced Impressions. Rodríguez es también el padrastro de Alex Alvarado, un estratega republicano con sede en Tallahassee que creó los dos comités de acción política (PAC) denominados La Verdad y Nuestra Florida, según documentos judiciales obtenidos por Local 10 a finales de julio. Ambos PACs recibieron el dinero de Grow United y ambos pagaron a Advanced Impressions por los folletos.

En una declaración jurada, Luis Rodríguez dijo que se enviaron 549.960 dólares en dos transferencias bancarias distintas que creía iniciadas por Alvarado. Rodríguez dijo a los investigadores que se pagaron “entre 220 y 250.000 dólares” a una empresa de correo e imprenta de Miami para que produjera los folletos de los candidatos no afiliados al partido en tres elecciones al Senado.

A finales de noviembre, Local 10 habló con el antiguo empleador de Luis Rodríguez, Martix2 en Doral, quien dijo que también habían realizado impresiones políticas para Alvarado.

Según Rodríguez, Ryan Smith, de 96 Consulting and Marketing, una empresa con sede en Tallahassee, envió el arte del volante junto con la lista de correo a través de Alvarado. Rodríguez dijo que pagó a Smith 99.600 dólares mediante un cheque. En el sitio web de la empresa, Smith se describe como “un consumado agente político empapado en la política republicana y conservadora”.

Alvarado Strategies recibió 65.211,54 dólares, mientras que Preservation Association Management, una empresa propiedad del agente político de Tallahassee Ryan Tyson, recibió 26.500 dólares. Ambos pagos fueron por una “comisión de referencia”.

Rodríguez dijo a los investigadores que se embolsó los 136.000 dólares restantes.

También se publicaron dos declaraciones juradas del candidato a la presidencia Alex Rodríguez. En su entrevista con los investigadores, detalló cómo el ex senador estatal Frank Artiles le ofreció supuestamente 50.000 dólares para presentarse como candidato no afiliado al partido en la carrera por el Distrito 37. La supuesta oferta se produjo en mayo de 2020.

En una segunda carrera de Miami-Dade también hubo un candidato no afiliado al partido relacionado con Artiles. En la carrera por el Distrito 39, Celso Alfonso se presentó como candidato, pero dijo a Glenna Milberg, de Local 10, que lo hacía para cumplir el sueño de toda su vida de presentarse a las elecciones. En una declaración jurada a los investigadores en diciembre, la esposa de Alfonso, Maricela Cárdenas, que fue su tesorera de campaña, dijo lo mismo. Cárdenas dijo que conocía a Artiles como cliente de su balneario y dijo a los investigadores que no recibieron dinero de él. Dijo que Artiles les ayudó con el papeleo y les respondió a preguntas.

La tercera carrera con una supuesta planta fue en la carrera por el Distrito 9 de Florida Central. La candidata no afiliada a ningún partido, Jestine Iannotti, recibió un apoyo financiero idéntico al de los candidatos de terceros del Distrito 37 y 39.

Alex Rodríguez dijo a los investigadores que su situación financiera en ese momento era “nefasta”, señalando que pagaba gastos como el alquiler mensual, la comida y un coche de alquiler a través de su empresa.

“Me expuso que quería que me presentara al Senado del Estado”, dijo Alex Rodríguez en la declaración de diciembre de 2020. “Y, si estaba interesado, me compensaría con 50.000 dólares. 25.000 dólares antes de las elecciones, 25.000 dólares después de las elecciones. Y me dijo que el candidato a ese senado estatal en particular tenía el mismo apellido que yo. Si me interesaba”.

Dijo a los investigadores de la oficina del fiscal del estado que Artiles señaló que compartía el mismo apellido que el senador estatal demócrata en funciones José Javier Rodríguez, lo que formaba parte de la estrategia para desviar votos.

En su declaración, dijo que Artiles “hablaba con desesperación” de José Javier Rodríguez y dijo que “esto ayudará a conseguir nuestro candidato”. Los investigadores preguntaron a Alex Rodríguez si la entonces candidata y actual senadora estatal Ileana García fue mencionada por Artiles, a lo que Rodríguez respondió: “No creo. No lo recuerdo”.

La Fiscalía del Estado de Miami-Dade ha dicho que no cree que la senadora García tuviera ningún papel en la trama. El senador García ganó el escaño del distrito 37 por sólo 34 votos tras un recuento en las elecciones de noviembre de 2020. Más de 6.000 votos fueron para Alex Rodríguez.

Fue durante el recuento cuando Glenna Milberg, de Local 10, fue a buscar a Alex Rodríguez. Detalló ese encuentro para los investigadores diciendo que él estaba al teléfono abriendo la puerta de su negocio cuando ella llegó. Dijo que se “asustó” y acabó mintiendo sobre su identidad.

“Ni siquiera sabía qué diablos era ni por qué lo era”, dijo Rodríguez en la declaración jurada. “Una vez que me preguntó: ‘¿Eres Alex Rodríguez? Entré en pánico. Nunca había estado en una situación así. Así que le dije: ‘No, no lo soy’.

Alex Rodríguez dijo que Milberg se quedó unos minutos, pero que después de que ella se fuera, llamó a Artiles para decírselo. Contó a los investigadores que Artiles le dijo que no se preocupara y que “sabíamos que esto iba a ocurrir. Todo se solucionará”.

Contó a los investigadores que estaba “nervioso” y que finalmente Artiles le dijo que se buscara un abogado.

Los dos se entregarían a las autoridades en marzo de 2021 para enfrentarse a cargos de financiación de campaña, justo un día después de que se ejecutara una orden de registro en la casa de Artiles. Horas después, Artiles pagó su fianza de 5.000 dólares. Se ha declarado inocente.

A finales de agosto, Alex Rodríguez aceptó un acuerdo con la fiscalía del estado. Estará en libertad condicional durante 36 meses y en arresto domiciliario a cambio de su testimonio contra Artiles.

“Lamento mis acciones”, dijo en el tribunal. “Quiero pedir disculpas a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. Y quiero ofrecer públicamente una sincera disculpa a los residentes del distrito 37 de Florida, incluido el ex senador José Javier Rodríguez, a la gente del condado de Miami-Dade, al estado de Florida y a cualquiera que se haya visto afectado o perjudicado por mis acciones.”

Alex Rodríguez puede reducir su libertad condicional de tres años a uno si aporta todo lo que promete contra Artiles. Sin el acuerdo, presentado ante la juez del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Andrea Wolfson, Rodríguez se enfrentaba a una posible condena de 20 años de prisión.