Tormenta tropical Mindy deja lluvias a su paso por Florida

September 9, 2021 3:07 am

En esta imagen satelital de GOES-East GeoColor del mircoles 8 de septiembre de 2021, difundida por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) se ve a la tormenta tropical Mindy al tocar tierra en la franja noreste de Florida. (NOAA via AP) (NOAA)

MIAMI – La franja noreste de Florida recibe grandes cantidades de lluvia mientras la tormenta tropical Mindy se abre paso por el estado a primeras horas del jueves. El meteoro tocó tierra en la Isla de San Vicente la noche del miércoles. Se anticipa que Mindy deje hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvias en la franja noreste de Florida y oporciones del sur de Georgia y Carolina del Sur hasta la mañana del jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés). Existe la posibilidad de inundaciones súbitas en zonas urbanas. A primeras horas del jueves, la tormenta se ubicaba unos 30 kilómetros (20 millas) al noreste de Tallahassee, Florida y avanzaba hacia el noreste a 31 km/h (20 mph) con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según los meteorólogos. Se pronostica que el vórtice de Mindy avance por el norte de la Península de Florida y el sureste de Georgia durante la noche y hacia el Atlántico para la mañana del jueves. Ad La alerta de tormenta tropical está vigente desde Mexico Beach, Florida, hasta el río Steinhatchee. La zona se ubica unos 500 kilómetros (300 millas) al este del sur de Luisiana, donde el huracán Ida ingresó a tierra el mes pasado. La región continúa su recuperación tras la devastación causada por la tormenta de categoría 4. Mindy es la 13ra tormenta con nombre en una agitada temporada de huracanes del Atlántico. Según un tuit del investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach, la fecha promedio para la 13ra tormenta de la temporada entre 1991 y 2020 era el 24 de octubre.

