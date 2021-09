Abimael Guzmán, de profesor a líder terrorista en Perú

ARCHIVO - En esta foto de archivo de septiembre de 1992, Abimael Guzmn, el fundador y lder de Sendero Luminoso, grita desde una celda despus de ser capturado en Lima, Per. El gobierno peruano inform el sbado 11 de septiembre de 2021 que Guzmn muri en la crcel militar en la que se encontraba preso (AP Foto de Archivo)

