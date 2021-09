Bolivia: Médico adopta a 20 patos en el Lago Titicaca

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Gonzalo Coro, de 75 aos, alimenta a sus patos adoptados, el viernes 10 de septiembre de 2021, en el puerto de Guaqui, Bolivia. Coro, un mdico retirado, ha adoptado ms de 20 patos que viven en la costa del lago. (AP Foto/Juan Karita)