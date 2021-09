Alerta en Texas, Luisiana y México por la tormenta Nicholas

Imagen satelital de la tormenta Nicholas en el Golfo de Mxico, el 12 de septiembre de 2021. (Foto de la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de EEUU, NOAA, va AP)

MIAMI – La tormenta tropical Nicholas se fortalecía el domingo en el Golfo de México y las autoridades emitieron alertas para las costas de Texas, Luisiana y el noreste de México. El Centro Nacional de Huracanes en Miami pronosticó que Nicholas arrojará lluvias de entre 13 y 15 centímetros (5 a 10 pulgadas) en las costas de Texas y Luisiana la tarde del domingo hasta entrada la semana. Añadió que en el estado mexicano de Tamaulipas se vaticinan precipitaciones de entre 5 y 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) entre domingo y lunes. La tormenta surge unas dos semanas después del huracán Ida, que azotó Luisiana dejando por lo menos 26 muertos, destrozando viviendas y dejando a miles de personas sin agua ni electricidad. El domingo por la mañana en Luisiana unas 140.198 personas —6,3% de la población— estaba sin electricidad, según la Comisión de Servicios Públicos del estado. Bob Henson, meteorólogo de Yale Climate Connections, afirmó en un email que las lluvias más fuertes ocurrirán en el sudeste de Texas y el sudoeste de Luisiana, donde la precipitación podría alcanzar entre 25 y 38 centímetros (10 y 15 pulgadas). Ad “Más al este, podría haber fuertes aguaceros en el sudeste de Luisiana donde impactó el huracán Ida”, aseveró Henson. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó mantener disponibles los recursos necesarios a lo largo de la costa. “Seguiremos monitoreando de cerca esta tormenta y tomaremos todas las precauciones necesarias”, afirmó el gobernador en un comunicado. “Les pido a los tejanos seguir las instrucciones y advertencias de las autoridades locales y que estén atentos a fuertes lluvias e inundaciones”, agregó. Es probable que la tormenta avance por la costa y arroje fuertes lluvias por varios días, indicó el meteorólogo Donald Jones del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles, Luisiana. “Las mayores amenazas de Nicholas son fuertes lluvias e inundaciones por toda la región”, afirmó Jones. A las 2 pm, hora de la costa este de Estados Unidos, la tormenta estaba ubicada a unos 285 kilómetros (180 millas) al noreste de Veracruz, México, y a 500 kilómetros (310 millas) al sur-sureste de la desembocadura del río Bravo. Ad Sus vientos máximos sostenidos eran de 65 kilómetros por hora (40 millas) y se dirigía rumbo norte-noroeste a 24 km/h (15 mph). Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, indicó en Twitter que Nicholas es la 14ta tormenta con nombre de la temporada atlántica. Solo otros cuatro años desde 1966 han tenido tantas tormentas con nombre antes del 12 de septiembre: 2005, 2011, 2012 y 2020.

