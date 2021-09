Venezuela: gobierno incorpora a Saab a diálogos en México

En esta fotografa de archivo del 9 de septiembre de 2021, peatones caminan cerca de un cartel pidiendo la libertad del empresario colombiano y enviado especial venezolano Alex Saab, en Caracas, Venezuela. El gobierno venezolano incorpor a Saab el martes 14 de septiembre de 2021 al equipo de negociacin que se est reuniendo con la oposicin en Mxico. Saab fue detenido en Cabo Verde hace un ao y se enfrenta a un proceso de extradicin a Estados Unidos que lo acusa de lavado de dinero. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

