Derrota electoral desata crisis en el gabinete de Fernández

El presidente argentino Alberto Fernndez hace gestos a los miembros de la prensa despus de votar por las elecciones primarias de mitad de perodo en Buenos Aires, Argentina, el domingo 12 de septiembre de 2021. Tres ministros y dos altas funcionarias pusieron el mircoles 15 de septiembre de 2021 su renuncia a disposicin de Fernndez tras el duro revs del oficialismo en las primarias. (AP Foto/Marcos Brindicci)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)